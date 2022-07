Résultats du bac 2022: 62,9% de réussite en Guyane, toutes voies confondues

Le suspense est levé pour une bonne partie des lycéens de terminale de l’académie de Guyane. Les résultats du bac sont tombés ce mardi 5 juillet 2022. Place désormais aux vacances pour les néo-bacheliers, aux révisions pour les admis du second groupe ou encore à la préparation de la rentrée pour ceux qui vont rejoindre le lieu où ils vont faire leurs études supérieures.

M.Nourry •

Après deux années où les épreuves se sont tenues sous la forme d'un contrôle continu en raison de la crise sanitaire, la session 2022 est la première du nouveau baccalauréat général et technologique voulu par Jean-Michel Blanquer.

L'ancien ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse avait en effet réformé le fameux examen.

Les résultats du bac sont tombés. • ©DR

Désormais, la note du baccalauréat repose à 40% sur du contrôle continu et à 60% sur des épreuves terminales (le français écrit et oral, passé en classe de Première, la philosophie, les épreuves de spécialités et le grand oral, passés en Terminale).

Cette année en Guyane, 3 724 candidats se sont donc présentés à la session de juin

2022 tous baccalauréats confondus.

Ils étaient 1 519 inscrits au bac général, 732 au bac technologique, et 1 473 au bac pro.

Voici les résultats communiqués par le rectorat:

Les résultats du bac 2022 avant la session de rattrapage • ©Académie de Guyane

Les épreuves du 2nd groupe auront lieu les 6 et 7 juillet 2022.