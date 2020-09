Une réunion de crise à la CTG pour peaufiner les derniers détails de la rentrée scolaire

Lundi matin, le comité scientifique territorial s’est réuni pour une nouvelle assemblée à l’hôtel de la CTG à Cayenne. Une rencontre où la rentrée scolaire était bien évidemment au cœur des discussions.

La mise en conformité des locaux (désinfection régulière, signalétique, distanciation).

La mise à disposition de matériels (masque, gel, savon).

Des missions de dépistages des élèves, parents et personnel scolaire.

La formation du personnel.

Mirella Lama, cheffe de pôle en charge de l’éducation à la CTG

Roger Loupec, conseiller territorial de la CTG

Dès le début de la réunion, ce lundi 31 aout, le président de la Collectivité territoriale de Guyane, Rodolphe Alexandre a remis aux différents médecins un document de plusieurs pages, relatant les dispositions prises pour la prochaine rentrée scolaire.Parmi les principales mesures sanitaires :« Nous nous sommes engagés à faire une rentrée normale », c’est ce qu’a annoncé Mirella Lama, cheffe de pôle en charge de l’éducation à la CTG. Pour s’assurer que cette rentrée scolaire se fasse dans les meilleures conditions, elle a tenu également à mettre l’accent sur la formation du personnel éducatif, écoutez.Malgré ces mesures où tout semble avoir été pensé dans les moindres détails, le comité d’expert a souligné le problème des récréations. Difficile en effet de contenir les élèves. De plus, comment empêcher un maximum de contact pour ne pas annihiler tous les efforts qui seront faits en classe et pendant les intercours.Autre danger éventuel relevé par le professeur Roger Loupec notamment : la rentrée des communes frontalières. Le danger actuel de l’épidémie ne viendrait pas de l’hexagone mais du Brésil et du Suriname. Le comité recommande ainsi une rentrée décalée pour les étudiants et professeurs qui habitent de l’autre côté de la frontière.En attendant, les établissements de Saint-Laurent du Maroni feront déjà une rentrée décalée le 14 septembre. La rentrée générale aura lieu dès lundi prochain pour tous les autres élèves de Guyane.