Risque amiante : 6 enseignants toujours en droit de retrait à l'école René Barthélémi

Droit de retrait exercé à l'école Barthélémi

Un droit de retrait pour préserver leur santé. Six enseignants dénoncent l’insuffisance de la prise en compte du risque amiante à l’école René Barthélémi. Après un droit d’alerte en mai, ils obtiennent trois mois plus tard le rapport amiante de leur école. Après lecture, ils réclament maintenant au rectorat le taux d'empoussièrementSelon le rapport amiante de 2016, 58 poteaux et 14 gouttières en fibro-ciment contiennent ce produit dangereux s’il est remis en circulation, notamment par des travaux.L’école René Barthélémi fait l’objet d’une remise à neuf depuis 2018. Elle est très dégradée par endroits. La mairie dit avoir respecté la loi, avec un diagnostic amiante et un suivi par un service expert. Quant aux poteaux amiantés, ils sont en cours de traitement précise Lionel Ramlall, responsable des travaux à la mairie de Cayenne :La commune reconnait un manque de suivi des poteaux incriminés. Mais selon elle, ils ne présentent pas de risque immédiat. La mairie a promis aux enseignants de contrôler la qualité de l’air pendant les vacances de la Toussaint, par des mesures d’empoussièrement confiées à une entreprise spécialisée.