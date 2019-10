"C’est toute la vocation des cadres qui œuvrent au profit de la jeunesse guyanaise au RSMA, mettre en avant leurs compétences, faire en sorte qu’ils puissent s’épanouir dans la vie, et quand ces gens y arrivent particulièrement bien, il faut les féliciter. Je crois que c’est quelque chose de primordial, on sait sanctionner les gens quand c’est nécessaire et il faut savoir les mettre en valeur également quand le travail le mérite."

© O. Garreth-Alaïs

"Nous étions en contact depuis un certain moment et Air Colibri voulait depuis 2 ans, proposer à la Guyane et tous les guyanais, le saut en chute libre et le baptême de parachutisme et donc on a pu se mettre en contact et nous avons trouvé opportun de faire sauter la jeunesse du RSMA en hélicoptère sur la Guyane."

"Depuis que je suis rentré à l’armée, au RSMA, ah oui c’est la chose la plus cool, c’est extraordinaire, c’est à refaire et j’ai déjà envie de remonter."

"Les « sensations sont fortes, dès que nous sommes tombés, j’ai fermé les yeux parce que le truc que j’ai ressentie ah non, c’est une chose que je n’ai jamais vu."

"J’encourage tous ceux qui sont au RSMA, à être un peu plus sérieux et essayer de gagner ce prix. C’était fabuleux."

© O. Garreth-AlaÏs

RSMA : le grand saut en parachute pour récompenser trois jeunes volontaires

Douchka, Hervé et Djo, trois jeunes volontaires du RSMA, ont été récompensé par leur supérieur, le capitaine Laurent, pour leur investissement personnel, le sérieux au travail, et leurs compétences professionnelles.La récompense de ces jeunes est un saut en parachute à 3500 m d’altitude. L’opération rendue possible, grâce à la collaboration du RSMA et de la société Air Colibri.Une expérience à couper le souffle et des sensations difficiles à décrire.Hervé, Douchka et Djo, trois exemples pour la jeunesse guyanaise qui montre que le travail paye.