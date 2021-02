Saint-Valentin : la fête incontournable des amoureux

Jessy Xavier/MCT •

Difficile de connaître l'origine de la Saint-Valentin. C'est au 19ème siècle que la Saint-Valentin connaît un véritable essor avec la création des "Valentin" : des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s’envoyaient. Enfin, au 20ème siècle la Saint-Valentin perdure avec la création des cartes de vœux, et devient ensuite uniquement réservée aux amoureux. Et aujourd’hui, tournant commercial savamment opéré, près d’un milliard de cartes de vœux sont envoyées le jour de la Saint-Valentin.Du coup de cœur au présent sensuel ou plus spirituel, pas de doutes, il y a autant d’idées cadeaux en ce jour des amoureux que de façon de dire je t’aime. Hier(samedi) dans les allées commerçantes planait une effervescence toute particulière. La Saint-Valentin décriée par certains pour son aspect commercial fait visiblement encore recette. Quel cadeau choisir ?

Les grands classiques

En matière d’amour il y a les grands classiques, une soirée romantique, quelques mots d’amour et cerise sur le gâteau, une lingerie appropriée pour pimenter le tout. Certains hommes courageux se risquent d’ailleurs à la choisir eux-mêmes, enfin courageux… Ce n’est pas si simple comme nous le confie Axelle, vendeuse dans un magasin de lingerie.

Au début ils sont timides et après ils se sentent à l'aise. Axelle vendeuse de lingerie

Des petites folies

En amour, Jacques a dit qu’une petite folie ne fait pas de mal, parce que le ou la partenaire le vaut bien, quoi de mieux qu’un bijou pour le montrer, il y en a pour tous les goûts

Des hommes, des femmes, des bagues, des gourmettes. Nous avons eu des hommes qui sont venus acheter des pendentifs pour leurs femmes. Ry-André bijoutier

Des mots pour le dire

En matière d’amour, le message est important. Certains profitent de la Saint-Valentin pour le faire passer justement, le message, à travers une lecture bien à propos comme le confirme Andry vendeur en librairie

Nous avons mis en place des coups de cœur sur des livres pour aider au choix. Ce sont les livres qui se vendent le mieux. Andry vendeur en librairie.

À lire à deux pourquoi pas ? Car bien souvent, les présents de la Saint-Valentin font, non pas un, mais deux heureux.