Salon du cheveu naturel : un retour aux sources capillaires très tendance...

La 2ème édition du salon du cheveu naturel de Guyane s’est tenue samedi 9 novembre 2019 à Cayenne. Le succès était au rendez-vous, semble-t-il, pour une manifestation de plus en plus tendance…Partie des Etats Unis au début des années 2000, la vogue du cheveu naturel (entre autres non défrisé) a atteint le monde entier. La Guyane ne fait pas exception. L’an dernier, la première édition du salon, avait accueilli 1200 visiteurs. Cette année les organisateurs en attendaient 1500. Les femmes afro-descendantes sont les principales concernées.Le cheveu naturel correspond à une volonté de renouer avec ses racines. Mais pas seulement, comme l’explique Elikya Charlotte, organisatrice du Salon du Cheveu Naturel :Le retour à la nature ne gêne pas l’activité économique. Au contraire. Au salon de Guyane, les affaires semblent être allées bon train pour la vingtaine d’exposants représentant notamment les mondes de la coiffure, des produits capillaires, et des accessoires.