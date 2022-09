Salon du mariage par Graine d'Or : le centre ville de Cayenne animé par le thème de l'amour

Du samedi 17 au dimanche 18 septembre, se tient le salon du mariage de Grain d'or, par Buirette. La bijouterie a organisé la toute première édition de cet événement, qui devrait avoir une suite. Au programme de ces deux jours : des défilés, de la poésie et surtout de l'amour.

Ludmïa Lewis •

Peut-être la première d'une longue série. La bijouterie Graine d'Or, par Buirette, organise sa première édition du Salon du Mariage ces 17 et 18 septembre 2022. L'événement, ouvert à tous, prend place rue de Rémire, à Cayenne. Les installations s'étendent de la bijouterie Grain d'Or à celle toujours nommée Buirette, situées chacune aux extrémités de cette portion de rue, face à l'hôtel de ville de Cayenne.

Une idée mise sur pied en raison d'un manque d'événements de ce type, explique Sabine Wybo, organisatrice et directrice de communication des bijouteries Buirette : "On participe à tous les salons en Guadeloupe et en Martinique. En Guyane, on n'a pas trouvé d'offre [...] donc on s'est dit qu'on pouvait organiser un salon." Elle a donc fait appel à des acteurs locaux de l'univers du mariage pour monter ce salon.

Des gens sont venus à nous. On avait une wedding planeuse guyanaise, mais elle est restée au Sénégal. Aujourd'hui, une autre wedding planeuse s'est rapprochée de moi. Donc voilà, ce sont les rencontres qui font que le deuxième salon sera encore plus enrichie. Pour cette première, on a fait appel à des intervenants qu'on connaît. Sabine WYBO, directrice de communication des bijouteries Buirette et organisatrice du Salon du Mariage • ©Ludmïa LEWIS

Pour cette première, la bijouterie a notamment fait appel à l'aide de ses voisins : le coiffeur Vogue USA ou encore le fleuriste Florissima. Le salon a également été rythmé par des déclarations d'amour, des concerts live ou encore de la poésie et du slam, à travers l'intervention des slamers de l'association "A fleur de mots". "L'objectif, c'est de vivre un beau moment, sur l'amour", dit Sabine Wybo.

Et que serait un salon du mariage sans robe de mariée... Plusieurs stylistes ont ainsi présenté leurs créations. Les modèles se sont succédés samedi, sur le podium installé en pleine rue de Cayenne. Les nombreux curieux ont ainsi découvert les robes de mariées de chez Otalia, ou de la créatrice Blancoco et du styliste Stanley Fortuné, mais aussi la lingerie fine Aubade.

Le styliste Stanley Fortuné et ses créations, à l'occasion du Salon du Mariage. • ©Ludmïa LEWIS

Parmi les spectateurs : des couples et de simples curieux. Claude et Janaëlle se sont installés sur les marches d'escaliers de la Bibliothéque Franconie pour admirer les modèles, comme des dizaines d'autres. "On n'était pas du tout au courant qu'il y avait quelque chose, on passait par là et on est venu voir par curiosité", racontent-ils. Même si aucun des deux n'envisage de se marier pour l'instant, ils sont restés plus d'une heure "pour l'ambiance et pour le spectacle".

Titoune, elle, savait qu'un tel événement se tenait ce jour à Cayenne. Elle a appris l'information par son coiffeur, qui s'occupe justement des mariées. Son mariage a elle a déjà eu lieu. Titoune est simplement venue pour "découvrir les nouveaux modèles et les stylistes qui sont sur la Guyane". Elle a donc été servie et compte bien revenir pour les prochaines éditions. Notez que l'événement prendra fin ce dimanche 18 septembre, vers 14h00.