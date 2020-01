Armée : opération sensibilisation des étudiants

L’armée à la rencontre des jeunes étudiants guyanais. Depuis ce matin ils sont une soixantaine de l’IUT de Kourou à être rassemblés en salle Jupiter afin de suivre des exposés sur la thématique de l’espace et de la défense. L’opération se nomme Fabrique Défense. Initiée par le ministère des armées,

"ça m'a paru vraiment très intéressant le devoir de protéger les citoyens, franchement cela me tient à coeur. Je n'ai pas encore une idée bien précise de ce que je veux faire plus tard, mais jai apprécié l'expérience d'aujourd'hui."

"on voit ce qui se passe dans les satellites, ça donne envie de venir s'intéresser au fonctionnement."

"pour la suite, non parce qu'avec le génie civil, ce n'est pas vraiment la même branche, mais pourquoi pas une reconversion?"

"la fabrique défense concerne vraiment des jeunes étudiants post bac, voire des jeunes pros, sur les différents métiers que proposent les forces armées."

Face à Face étudiant et militaire les uns sont attentifs à la présentation des autres. Et pour cause c’est la 1ère journée de rencontre dans le cadre de Fabrique Défense. Au menu présentation des matériels, des métiers et des missions de l’armée. L’ambiance est détendue.On ne peut séduire tout le monde. Décidé par le ministère des armées Fabrique défense va à la rencontre des 18 30 ans. C’est la 1ére édition en France, la Guyane est le seul territoire d’outre-mer à l’organiser.Suite de l’opération sensibilisation et séduction à Cayenne où près de 90 étudiants sont attendus à l’université ce mercredi.