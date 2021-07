Une opération escargot pour réclamer des impayés à la mairie de Kourou.

Il fallait être patient ce lundi pour se rendre de Macouria à Kourou. La cause, une opération escargot provoquée par une entreprise de curage et de surveillance vidéo des égouts, décidée à obtenir les impayés d’un marché passé avec la mairie de Kourou.

Il fallait être patient ce lundi pour se rendre de Macouria à Kourou. La cause, une opération escargot provoquée par une entreprise de curage et de surveillance vidéo des égouts, décidée à obtenir les impayés d’un marché passé avec la mairie de Kourou.

Jamais le trajet Soula/Kourou n’a été aussi long pour les automobilistes venant de Cayenne. En cause, cette opération escargot initiée par les employés de la société Amazonie Environnement ver la mairie de Kourou. L’accueil de personnel n’est pas des plus chaleureux. Le litige porte sur un impayé de plus de 70 000 euros pour un marché en cours.

70 000 euros c'est un mois et demi de trésorerie. Pour nous c'est beaucoup. Ce sont des salaires versés. Nous ne pouvons pas attendre, les charges n'attendent pas. Philippe Durand co gérant de Amazonie Environnement

Des personnels en attente

Face à l’absence de François Ringuet, c’est son directeur de cabinet David Riche qui confirmera la bonne nouvelle déjà reçue par les gérants au cours du week-end. La somme a été versée.

Une rencontre rassurante

Environ 3/4 d'heure après leur arrivée, les manifestants sont alors reçus par François Ringuet. Philippe Durand ressort plus que rassuré.

A l’issue de la vente des actions de la Simko, la dette des entreprises a été réglée par la mairie. Dans son rapport de novembre 2020, la Cour des comptes faisait état de plus de 3 millions d’euros de factures encore impayées. Une situation que le 1er magistrat de Kourou se défend d’avoir l’exclusivité.

Nous avons déjà payé 16, 5 millions d'euros. Nous procédons étape par étape, en résorbant les dettes anciennes. François Ringuet maire de Kourou

Voilà un nouveau challenge à relever pour Kourou. Quant à Philippe Durand, il nous confiait en repartant qu’il réfléchirait à deux fois lors des prochains appels d’offre des collectivités.

