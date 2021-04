Sinnamary : un élu d’opposition porte plainte contre le maire pour agression

Un incident s’est produit lors du conseil municipal ce vendredi après-midi, à Sinnamary. Patrick Cosset, un élu de l’opposition, a été projeté à terre par le maire, après avoir touché de la main, l’épaule du premier magistrat. La scène a été filmée par le service communication de la mairie. L’élu concerné dit avoir été empêché par le maire de s’exprimer sur un point à l’ordre du jour. Suite à cela, il s’est levé pour prendre la parole.

►Regardez la vidéo :

Images service communication de la mairie

Ce n'est pas démocratique. J'ai le droit de donner mon avis. Mon micro a été coupé. Je me suis levé, et je lui ai touché l'épaule, il m'a bousculé. Le maire a clamé que j'étais en état d'ébriété, que les gendarmes sont venus me chercher. Ce qui est totalement faux.

Patrick Cosset conseiller municipal d’opposition à Sinnamary