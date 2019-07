Sécurité : un bureau de la gendarmerie va ouvrir à Soula

Macouria signature d'une convention mairie-gendarmerie

La ZAC de Soula est un projet d’aménagement les plus importants de ces dernières années en Guyane. Créée en 2008, elle comptabilise 2500 logements pour 7000 habitants, bien plus que le bourg de Tonate. Installations de magasins, constructions de logements sociaux et villas individuelles une mixité sociale voit le jour, mais cette mixité désole certains, la délinquance s’est installée et le quartier devient difficile. C’est pour apporter une réponse rapide à cette délinquance et assurer l’interface entre la gendarmerie et les services sociaux que deux conventions ont été signées. Une intervenante sociale en gendarmerie assurera une permanence hebdomadaire au Centre Social et de prévention. Ce dispositif est une première et se veut pérenne.