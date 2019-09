Sécurité routière : alcool et stupéfiants principales causes des accidents mortels en 2019.

Depuis le début de l’année, 22 morts ont été comptabilisés sur les routes de Guyane. Selon le baromètre de la Sécurité routière rendu publique, ces accidents sont concentrés sur Cayenne et Macouria. 6 accidents mortels depuis le début de l’année, ont été dénombrés dans chacune de ces villes. Kourou et Mana, respectivement, ont enregistré trois décès, enfin à Iracoubo et Sinnamary depuis janvier 2019, 2 morts au total constatés sur des axes de circulation.

Un chiffre en baisse, eu égard à 2018. L’an dernier, 25 décès étaient comptabilisés à cette période. A ce jour, la totalité des indicateurs sur les 8 premiers mois de l’année sont en baisse de 22 %.

En 2018, 519 accidents ont été recensés contre 255 depuis janvier. Des chiffres, cependant, encore provisoires car l’année 2019 est loin d’être terminée.

Alcool et stupéfiants L’alcool et les stupéfiants, sans surprise restent les premières causes des accidents mortels. Neuf collisions sont dues à un usage abusif de ces deux excitants. La vitesse excessive, en revanche, n'est plus un élément isolé : 4 victimes de la route recensées à cause de la vitesse excessive ou inadaptée, à égalité -selon les statistiques du baromètre- avec l'inattention, ou la somnolence, fatigue, mais aussi avec les décédés sur les routes pour des raisons indéterminées. Enfin, à noter : un mort à cause d’un obstacle sur la voie.

Une seule victime de sexe féminin sur 22 La voiture est le moyen de transport le plus dangereux.10 automobilistes sont décédés. Les autres sont des piétons (6), cyclistes (2), conducteurs de scooter (4), motard (1). Les victimes, sont des hommes à l’exception d’une femme.

14 personnes étaient âgées entre 25 et 65 ans, 4 avaient plus de 65 ans et enfin un mineur figure au tableau de ce triste décompte. Autre indication du baromètre de la Sécurité routière, 14 drames de la circulation se sont déroulés entre 18H et 6H du matin, et 8 entre 6H et 18H. Le mois le plus meurtrier a été le mois de mars, le moins mortel, février.