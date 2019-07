Sécurité routière : baisse des accidents mortels pour le premier semestre

On relève une baisse de 21% de tués sur nos routes depuis le début de l'année, ce qui reste un chiffre élevé.

Les statistiques sur les décès montrent que les piétons (5) et les passagers ou conducteurs de véhicules (7) sont les plus touchés. Les personnes décédées sont majoritairement des hommes 16 sur 17 victimes.

La plus partie de ces accidents ont eu lieu la nuit (11/17) sur l'axe routier le plus fréquenté qui se situe entre Kourou et Cayenne. Les premières causes de ces accidents sont l'alcool ou les stupéfiants et la sommnolence ou fatigue au volant.



Les vacances démarrent et avec elles les fêtes de communes qui draînent beaucoup de monde sur les routes. Une fois de plus la plus grande prudence est demandée aux automobilistes.