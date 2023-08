Sécurité routière : légère baisse de la mortalité depuis 5 ans sur les routes de Guyane

Depuis le début de l'année, 16 personnes ont perdu la vie sur les routes de Guyane. Un chiffre en baisse pour la première fois depuis 5 ans. Dans le viseur des autorités : l’alcool et les stupéfiants et toujours la vitesse excessive.

Brigitte Whaap/Clotilde Séraphins George/CL •

L'accident du 4 août dernier a marqué les esprits, 2 personnes ont été tuées et deux véhicules ont brûlé non loin d’Iracoubo.

Depuis le début de l’année 16 personnes sont mortes sur nos routes. Un chiffre en légère baisse par rapport à 2022. Une première depuis 5 ans. Selon la préfecture, c’est grâce notamment à l’action des forces de l’ordre :

"L'an dernier à la même période nous avions 322 permis suspendus actuellement nous en avons 370. Les forces de l'ordre sont sur le terrain de manière à sanctionner les comportements dangereux qui sont constatés." Ghislaine Dondon, coordinatrice départementale de la sécurité routière

C’est sur la RN1 que 90% des accidents sont enregistrés. Les causes principales sont la consommation d’alcools et de stupéfiants, puis la vitesse, et enfin les dépassements dangereux. Les pompiers arrivent souvent parmi les premiers sur les lieux, ils connaissent bien le comportement des usagers.

"Aujourd'hui nous avons des véhicules de plus en plus sécurisés, de plus en plus stables qui donnent l'impression d'une plus grande sécurité... cela induit des comportements pour aller chercher les limites des véhicules avec malheureusement des pertes de contrôle qui sont parfois fatales." Colonel Jean-Paul Levif, directeur du SDIS

Le bilan de 2022 fait état de 34 morts et 65 blessés sur les routes et cela concerne principalement les personnes de 25-44 ans.

Auparavant, les deux-roues et piétons étaient les premiers impliqués dans les accidents mais la tendance s’est inversée, et aujourd’hui ce sont les véhicules légers.