Semaine du droit : jusqu'au 26 mai des forums, des permanences pour faciliter l'accès au droit "pour tous"

"Lorsque l'on a un problème il faut aller voir un avocat. C'est un peu le sens de la semaine du droit. Il s'agit de promouvoir le métier d'avocat. Sur internet, il y a beaucoup de sites qui offrent des services mais derrière ces sites il n y a pas forcément de juristes. Le Conseil national des avocats a créé un site officiel unique "avocat.fr" qui permet aux justiciables de s'adresser à devrais avocats."



Un grand forum

"Cet accès au droit se traduit par des permanences, où toute personne peut gratuitement avoir auprès d'un juriste ou d'un avocat les informations dont il a besoin".

La semaine du droit

"La semaine du Droit" c'est jusqu'au 26 mai. Une initiative du Conseil national des barreaux. L'objectif est de sensibiliser la population à l'importance du droit dans la vie. Vendredi prochain, un forum réunira des professionnels et le grand public, à l'Université de Guyane.Cette semaine du droit est avant tout une opération de communication pour les professionnels. Le grand public et les entreprises, sans aucune distinction, doivent pouvoir connaître leurs droits et leurs devoirs.avocat explique :Le vendredi 24 mai, un grand forum de l’accès au droit à l’Université de Guyane se tiendra en compagnie des professionnels de droit et surtout avec la participation du public. Le thème porte sur les personnes majeures vulnérables. L’accès au droit doit permettre également de lutter contre la pauvreté et l’exclusion, durant cette semaine, il en sera question.coordinatrice Conseil départemental d’accès au Droit de Guyane précise :Le Conseil départemental pour l’accès au Droit (C.D.A.D.) met en place des permanences afin d’informer gratuitement toutes les personnes qui le désirent sur les différentes procédures qui existent.Pour joindre le Conseil Départemental d’Accès au Droit :