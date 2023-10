Semaine du goût : cours de cuisine avec des chefs pour des écoliers de Cayenne

Les élèves de l'école Eliette Danglade ont mis la main à la pâte ce 19 octobre. Pour la semaine du goût, leurs instituteurs ont invité les chefs Alexis Latte, Antoine Zulémaro, le pizzaïolo Evan Barbosa, ainsi qu'un boulanger. Ils ont tous répondu présents pour transmettre leurs connaissances et sensibiliser les enfants à la bonne alimentation.

Ludmïa Lewis •

Ce jeudi 19 octobre, au déjeuner, les élèves de CM2 ont eu droit à un risotto au poulet boucané avec de la dachine. Une recette mijotée par le chef Antoine Zulémoro, avec les écoliers eux-mêmes. "Nous essayons de leur faire découvrir des ingrédients locaux", indique Sandra Galliot, institutrice à l'école Eliette Danglade.

L'année dernière, on découvrait les fruits. Cette année, ce sont les légumes. Et puis, pour changer de la semaine créole, avec le fameux chocolat et le pain au beurre, nous avons décidé d'ouvrir toute l'école à différents chefs qui ont accepté, gracieusement, de venir faire différentes recettes avec les différentes classes. Sandra GALLIOT, institutrice à l'école Eliette Danglade

Préparation du risotto au poulet boucanet par les élèves de l'école Eliette Danglade • ©Ludmïa Lewis

Ce n'est pas tout. "Il y a une assistante en anglais qui est venue travailler sur les aliments avec nous, et après, y a eu une assistante en espagnol avec qui on a travaillé les ustensiles", raconte Yonnathan. S'il n'a pas été totalement attentif à la recette, avoue le petit garçon, il a hâte de goûter !

Des apprentis pizzaïolos attentifs

À l'étage supérieur, les élèves de CE1 voyagent en Italie, avec un atelier pizza. C'est Evan Barbosa, président de Pizza Monster, qui gère les apprentis pizzaïolos du jour. "On m'a invité à faire des pizzas pour les enfants, un peu de pédagogie en leur expliquant le procédé : le pétrissage, le temps de repos de la pâte, le temps de préparation, la composition de la pâte", explique-t-il.

Evan Barbosa, pizzaïolo de Guyane, apprend son savoir-faire aux écoliers • ©Ludmïa Lewis

Une leçon que Lénaïck a bien assimilée. "Pour faire une pizza, il faut de la farine, il faut mettre de l'eau dans la farine, il faut un moule, de la sauce tomate et il faut aplatir la pâte", résume l'écolière. Elle compte en refaire à la maison.

Atelier de fabrication de pizza • ©Ludmïa Lewis

Des cookies et des comtesses pour le goûter

Dans la cour de récréation, des élèves s'apprêtent à faire un goûter. "On a la joie de recevoir le chef Alexis Latte, qui nous permet aujourd'hui de découvrir la fameuse recette des cookies aux pépites de chocolat", se réjouit Keis Da Silva Dos Santos, instituteur pour une classe de CM2.

Les élèves de CM2 s'apprêtent à préparer des cookies • ©Ludmïa LEWIS

Je suis venu partager mes compétences et mon métier avec les élèves de l'école. On va faire des cookies car c'est l'une des recettes les plus simples que je connaisse et qu'elle est aussi très bonne. J'ai envie qu'ils puissent repartir avec l'idée que c'est facile, et qu'ils puissent le refaire chez eux, pour leurs parents... Et surtout susciter des vocations. Chef Alexis LATTE

Toutes ces activités, selon Didier Saint-Louis (l'un des instituteurs), "c'est pour un éveil, pour la passion, la passion de bien faire les choses par rapport aux goûts. Aujourd'hui, tout est transformé, surgelé, modifié... donc c'est un retour aux sources grâce à ces chefs".

Didier SAINT-LOUIS, instituteur à l'école Eliette Danglade • ©Ludmïa Lewis

Un peu plus loin, dans le fond de l'établissement, un dernier groupe est déjà à l'étape de la cuisson. Eux, font des comtesses (ou kontès en créole guyanais). Sléwann, élève du CE1 B, raconte qu'ils ont utilisé de la farine, du beurre avant de tout mélanger à la main. "Je l'avais jamais fait", dit-elle.

Elle poursuit : "Après, on a étalé avec le rouleau, puis après on a mis au four et on a recommencé". Un long processus donc, puisque les élèves ont pris toute la matinée. Dernière étape : saupoudrer le biscuit de sucre.

Préparation des comtesses avec les élèves • ©Ludmïa Lewis

"Après, on peut manger", conclut Sléwann. C'est sa partie préférée.