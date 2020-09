Solidarité dans les communes enclavées : des masques et du gel hydroalcoolique tombés du ciel

La société aérienne Fly utilise ses appareils pour distribuer des masques et du gel hydroalcoolique dans les communes éloignées. Une opération de solidarité placée sous le patronage du chanteur Sugar Kawar : de Maripasoula à Camopi en passant par Saül...quinze mille masques seront distribués.



Marie-Claude Thébia •

Fly à la conquête de nouvelles dessertes

Katia Peynault au centre, à gauche Fabien Sublet pharmacien, à droite Sébastien Broussaud pharmacien

« Nous aurons deux avions de 19 places avec des lignes ouvertes sur Macapa, Paramaribo et Georgetown à partir de Cayenne. Seulement la crise a tout reporté. Nous envisageons de mettre en place nos dessertes en janvier 2021, mais nous n’avons aucune certitude. » Katia Penault présidente de Fly



Une caravane qui prend de la hauteur

Sugar Kawar au centre

« Notre objectif est de distribuer le plus de masques possibles. C’est une initiative que nous avons prise et qui nous est chère. D’ailleurs nous lançons un appel à tous afin que ceux qui le souhaitent viennent nous aider. Sugar Kawar a accepté de participer, il suffit de s’inscrire sur sa page FB. Nous avons voulu aider les communes isolées. C’est une action qui est l’affaire de tous. » Katia Penault présidente de Fly



15 000 masques réutilisables à distribuer

La société Fly utilise ses appareils pour distribuer des masques et du gel hydroalcoolique dans les communes éloignées. Une opération de solidarité placée sous le patronage du chanteur Sugar Kawar. Depuis dix jours, ils sillonnent le ciel guyanais à bord d’un hélicoptère. De Maripasoula à Camopi en passant par Saül...La Covid-19 a freiné les ambitions de la société Fly, entreprise ambitieuse d’affrètement et de transport aérien, qui souhaite se positionner dans le ciel aérien guyanais. En attente d’un certificat de transporteur aérien, précieux sésame pour se transformer en compagnie, elle s’est associée à Charlair Aviation pour ouvrir des lignes sur Macapa, Paramaribo et Georgetown. Seulement, la crise sanitaire a reporté ce projet audacieux.En attendant, la société a décidé de lancer une grande opération de solidarité, en mettant à disposition ses appareils pour se rendre dans les communes enclavées. Une opération avec Pharmaguyane, un groupement de pharmaciens - qui fournit les masques et le gel - sous le patronage de Sugar Kawar auteur, compositeur, interprète très impliqué dans la lutte contre la Covid-19. Sa société de production Pit William a lancé une collecte de dons pour venir en aide aux populations du Haut-Maroni. La semaine dernière, ils se sont rendus en hélicoptère à Camopi, Trois-Saut et Saint-Laurent, cette semaine destination : Saül, Maripa-Soula et Papaïchton.15 000 lots de masques réutilisables et fabriqués en Guyane et des flacons de gel hydroalcoolique en grand nombre doivent être distribués. Une opération en partenariat également avec la collectivité territoriale. Elle sera reconduite selon Katia Penault