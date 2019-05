La Croix Rouge compte sur la solidarité des guyanais

Depuis samedi, les journées nationales de La Croix rouge ont débuté. Et la Guyane est bien évidemment concernée par les opérations et actions menées par cette institution.Pendant neuf jours, l’association ira à la rencontre du public pour récolter un maximum de dons attendus sous forme de numéraires mais également en dons alimentaires.

Le projet est clair, récolter le maximum de dons pour continuer à mener des actions de proximité auprès des plus vulnérables et sauver des vies tout au long de l’année. En Guyane la campagne a permis de récolter 11 000 euros en 2018. Une somme qui apparaît comme insuffisante pour répondre aux nombreuses actions et projets développés sur notre territoire. La Croix-Rouge espère pouvoir compter sur une générosité plus grande de la population. Ses représentants sont clairs, l’argent récolté permet de poursuivre les actions de l’association.

Appel aux bénévoles pour renforcer les équipes de la Croix-Rouge

© G. Ho a Sim

Si la Croix-Rouge a besoin de dons, elle est aussi en quête de ressources humaines. C’est ainsi qu’un appel est lancé en direction de tous ceux qui disposent d’un peu de temps et qui souhaitent s’engager. La Croix-Rouge leur ouvre ses portes pour une journée ou plus, en les accueillant comme bénévoles d’un jour pour participer à la quête auprès des équipiers Croix-Rouge.Cette forme de bénévolat est une autre façon de contribuer aux Journées Nationales 2019 qui sont plus que jamais un rendez‐vous crucial dans le cadre des missions auprès des plus démunis, dans un contexte économique et financier toujours plus difficile, et qui impacte de plein fouet les populations déjà fragilisées.Pour expliquer le rôle de la Croix-Rouge et ce besoin de soutien, des animations sont proposées tout au long de la campagne. Et parmi ces rendez-vous jusqu’à dimanche prochain, il y aura un atelier à propos de la réanimation, le rendez-vous est prévu mercredi prochain au marché de Cayenne dans la matinée.