STEP EGC Guyane : le nouveau programme gratuit de formation pour les étudiants post-bac

Combien sont les étudiants post-bacs à ne pas savoir dans quelle voie se diriger ? Quel cursus choisir ? Professionnel ou universitaire ? Nombreux sont ceux qui peinent à faire leur choix. Le programme STEP EGC Guyane, a été conçu par l’Ecole de Commerce de la Guyane pour aider justement à leur orientation.

Durant six mois, les élèves sélectionnés seront formés pour préparer des concours administratifs, des écoles de commerce « bachelor », aux épreuves orales, aux entretiens de recrutement afin de découvrir la vie professionnelle active : marketing et communication, commerce, gestion, développement personnel et professionnel, gestion de projet… "Le contenu pédagogique de la formation s’adresse aux étudiants post bac,désireux de préparer les concours généralistes, de développer leur savoir-être ainsi que leur intégration professionnelle."

Marko GABOU Directeur de l’EGC / CCI Région Guyane • ©Archives personnels

Ce que nous proposons c’est une formation, un programme intensif destiné non pas aux étudiants qui veulent entrer à l’EGC, mais qui veulent s’inscrire dans une démarche plus large. C’est un programme intensif de 500 heures s’adressant aux étudiants un peu perdus. On fait le constat qu’en première année d’étude supérieure, on a un grand nombre d’étudiants qui sont dans des grands amphithéâtres et qui au bout d’un an n’ont pas forcément avancé. Ils se posent des questions sur leur avenir professionnel et sur leurs études. Fort de ce constat et fort de notre connaissance du milieu professionnel et de l’entreprise, nous avons mis en place ce programme intensif pour aider ces étudiants. Ce sont des bacheliers qui veulent au bout d’un an seulement changer de voie, ou d’autres qui ont pris une année sabbatique et ont besoin de se remettre à niveau. Ils ont le choix : passer des concours comme ceux de l’EGC ou d’autres concours administratifs. Le but en partenariat avec la CTG et la CCIG c’est leur donner l’opportunité de reprendre pied pour reconstruire leur vie professionnelle.