Succès populaire pour la 7e édition des Rencontres de la sécurité intérieure

"Les missions de la gendarmerie sont les mêmes qu'en métropole avec cependant une spécificité propre à la Guyane notamment dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Cette journée permet de faire découvrir nos multiples métiers".

Faire naître des vocations

"80% de l'effectif des sapeurs pompiers sont des pompiers volontaires. Nous profitons de ces journées pour mieux les informer. Il est important pour nous d'avoir un vivier de jeunes volontaires".



Prévention auprès des familles

"La protection des espèces flore et faune fait partie des missions de la douane. Récemment on a fait une grosse saisie d'araignées et de serpent. Cela permet de rencontrer le public et de faire de la prévention auprès des familles".



Informer la population

"C'est important d'être présents ici, et nous pouvons rencontrer la population guyanaise quand elle n'est pas malade. Nous pouvons leur donner des informations sur les différentes maladies que nous traitons dans le cadre de nos missions".

Le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale est en action. Une simulation d’une prise d’otages dans un bus et le déploiement rapide des hommes du GIGN.Des tirs, des gendarmes encagoulés et armés, un hélicoptère en appui et le preneur d’otages à terre. Voila pour l’opération communication de la gendarmerie de Guyane dans le cadre des Rencontres de la sécurité intérieure. 1200 femmes et hommes sont engagés dans la gendarmerie en Guyane.Stéphane Bras commandant de la gendarmerie en Guyane commente :Les sapeurs-pompiers sont aussi présents à ces rencontres de la sécurité intérieure et les jeunes volontaires sont à la manœuvre. Quinze centres de secours sont implantés en Guyane. Ils comptent seulement 256 professionnels pour un total de mille sapeurs-pompiers. Une journée comme celle-ci permet aussi de séduire de nouveaux jeunes volontaires.Capitaine Gilles Galliot ajoute :Les douanes participent aussi à ces rencontres présentant les missions des douaniers et rappelant à nouveau le danger du trafic de cocaïne qui occupe une grande partie des activités des douanes de Guyane.Eric Lugez chef divisionnaire a la douane de Guyane explique :Le Samu et les urgences du Centre hospitalier de Cayenne font aussi partie de ces rencontres de la sécurité intérieure. L’occasion pour les équipes médicales de rencontrer des patients dans un autre cadre et de rappeler le fonctionnement des services des urgences souvent critiqué par les usagers.Pierre Sallerin médecin au Samu du CHC précise :Cette 7e édition des Rencontres de la sécurité intérieure a une nouvelle fois, eu un succès incontestable auprès du public.