Le Téléphone Grand Danger, est-ce que cela peut suffire ? Ce nouvel outil mis en place depuis le mois de mars en Guyane permet à une femme battue, sur décision du parquet, de déclencher une alarme permettant aux services de police de la localiser rapidement et de diligenter aussitôt un équipage pour lui porter assistance. Ce TGD n'est mis à disposition que sur décision du parquet, lorsque les faits de violences et de menaces sont graves et que le couple ne vit plus sous le même toit.