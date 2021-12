Téléthon 2021 : 20 000 euros de promesses de dons récoltées en Guyane

Le Téléthon s’est achevé hier soir dans l'hexagone avec une impressionnante cagnotte. Pas loin de 74 millions de promesse de dons pour cette 35 ème édition. 20 millions de plus qu’en 2020 à la clôture. La Guyane comptabilise 20 000€ de promesses.

Guyane la 1ère •

La Guyane comptabilise pour cette année 20 000€ de promesses. Un bilan mitigé pour une manifestation qui suscite beaucoup moins l'engouement des publics depuis quelques années. A Cayenne, le club Soroptimist s'était mobilisé dans une grande surface. Sur son stand il y avait à la fois une cagnotte de dons et une vente d'objets en tous genres.

A Saint-Laurent, aussi l'association de l'AMF Guyane a animé toute la semaine des actions dans les établissements scolaires ou sur la place du marché souligne Pauline Pindard, référente du Téléthon qui tire un bilan positif de cette mobilisation :

... Des écoles ont pris le combat en main et ont organisé des manifestations, les pompiers également. Le Lions club a mené une action et nous nous étions présent au marché de Noël. Cela a été un peu mitigé en raison de l'application du pass sanitaire qui a éloigné certaines personnes mais globalement c'est positif.

Il est encore possible de donner tout au long du mois de décembre au 36 37 ou sur le site internet.