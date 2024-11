Tourisme, patrimoine, services : une exposition pour valoriser les projets du programme LEADER dans l’Ouest Guyanais

Samedi 16 novembre, l'exposition itinérante du Gal Nord-Ouest (Groupe d'action local) a été inaugurée au carbet d'Awala-Yalimapo. Cette exposition, faite de photos et de textes explicatifs, met en valeur les 78 projets réalisés grâce au programme européen LEADER dans l’Ouest Guyanais. De l’épicerie itinérante au carbet touristique : tous ces projets locaux dynamisent le territoire.

Une épicerie itinérante, un carbet touristique, la création d’un cirque ou encore d’un marché à Mana : ces exemples font partie des 78 projets réalisés et financés grâce au programme européen LEADER dans l’Ouest Guyanais, ces six dernières années.

Une exposition pour valoriser les projets du programme LEADER dans l’Ouest. • ©CCOG

Tourisme, patrimoine, services de proximité...

Tous ces projets sont présentés dans une exposition itinérante inaugurée ce samedi 16 novembre, au carbet communautaire d'Awala-Yalimapo.

"Il y a aussi des projets de service de proximité, des programmes d‘animations pour les jeunes portés par les associations, mais aussi des animations sportives et créatives", explique Marion Rodet Kajirale, coordinatrice et animatrice du GAL Nord-Ouest (Groupe d'action local).

Une exposition itinérante

Ce matin, l’exposition itinérante a été inaugurée par le 7e vice-président de la CCOG, Jean-Paul Fereira, des membres du GAL, les porteurs de projets associatifs, les entreprises individuelles et les partenaires. "L’exposition se déplacera ensuite dans cinq autres communes, à commencer par Mana jeudi prochain, puis Saint-Laurent du Maroni la semaine suivante, explique Marion Rodet Kajirale, coordinatrice et animatrice du GAL Nord-Ouest (Groupe d'action local). Elle ira également à Apatou et Grand-Santi".

Dynamiser le territoire

Depuis 2016 et jusqu’à cette année, le programme de financement européen LEADER a accompagné de nombreux porteurs de projets en Guyane. "Tous répondent à une stratégie de territoire, sur une thématique, détaille Marion Rodet Kajirale. Le programme LEADER accompagne des associations, des collectivités, mais aussi des établissements publics sur six ans".

Ce programme LEADER est géré par GAL Nord-Ouest (Groupe d'action local), composé de privés et de publics, tous acteurs du territoire. Ce sont eux qui gèrent l’enveloppe financière et attribuent les aides aux porteurs de projets.

Valoriser les porteurs de projet et donner des idées

Cette exposition itinérante a pour objectif de valoriser ces différents projets en présentant leur réalisation avec des photos et quelques explications.

"On souhaite aussi que cela donne des idées à d’autres porteurs de projet, que ça fasse un effet boule de neige par la suite, une idée en incitant une autre", espère Marion Rodet Kajirale, coordinatrice et animatrice du GAL Nord-Ouest.

Un nouveau programme LEADER va démarrer début 2025. L’an prochain, la CCOG va aussi porter un programme FEDER pour les huit communes du territoire. De quoi encourager les initiatives locales.