Trois cas de coronavirus à l’école Mortin de Cayenne

Un enseignant et deux élèves ont été déclarés positifs à la Covid-19 à l’école Mortin à Cayenne. Résultat, pas de fermeture de l’établissement mais trois classes sont impactées.

Laurent Marot, Guillaume Perrot, Jessy Xavier •

Je suis venue chercher mon enfant ce matin parce que du coup il a eu un mot. Ils ont précisé que la maîtresse n’aurait pas été là comme il y a eu trois cas à l’école. Je pense qu’ils vont nous dire par la suite comment faire avec les enfants. Marevna, parente d’élèves à l’école Mortin de Cayenne

Les parents ont reçu des messages la veille informant de la fermeture des classes. • ©G.P

Trois classes sont fermées ce vendredi suite à la découverte des trois cas positifs à la Covid-19 à l’école Mortin à Cayenne. L’école demeure cependant ouverte. Le message n’était pas forcément bien passé, exemple avec Marevan qui a trois enfants inscrits à l’école Mortin. Elle a dû récupérer l’un de ses enfants concerné par l’une des fermeture de classe, le petit kylian élève de grande section.Au total, deux élèves et un professeur ont été testés positifs à la covid 19 dans cette école, trois classes sont concernées, une moyenne et une grande section, et une classe de cours moyen.Les élèves et enseignants restent donc à la maison pour une durée de quatorze jours…Selon nos informations, les salles ont été désinfectées.Le reste de l’école reste ouvert et les cours se déroulent normalement. Mercredi c’est une classe de l’école Eugène Honorien, à Rémire-Montjoly qui avait été fermé. Un élève de CE2 avait été testé positif à la covid 19.