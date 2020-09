Trois nouveaux postes de professeurs des universités et praticiens hospitaliers créés à l'hôpital de Cayenne

Trois nouveaux postes de professeurs des universités et praticiens hospitaliers ont été créés. Ce qui porte à huit le nombre de médecins titulaires de ce titre à l'hôpital de Cayenne. Portrait des docteurs Hatem Kallel, chef du pôle urgence soin critique et d'Antoine Adenis médecin chercheur.



Donner un label, de qualifier ce qui a été déjà fait dans le service et surtout de montrer notre engagement pour partager notre science, notre savoir-faire, notre expertise. Docteur Hatem Kallel, Professeur des universités et Praticien Hospitalier, Chef du pôle urgence soin critique du Centre Hospitalier de Cayenne

L’idée c’est de pouvoir augmenter le nombre de places et faire en sorte que ces postes soient occupés. Il y a un gros travail qui est fait avec les responsables d’enseignement en Martinique et en Guadeloupe. On souhaite répartir les internes avec plus d’équité entre les régions Docteur Hatem Kallel – Professeur Universitaire et Praticien Hospitalier, Chef du pôle urgence soin critique du Centre Hospitalier de Cayenne

Maintenant on se met au service des jeunes et on va pouvoir porter, diriger des doctorats de médecine, d’université sur cette thématique mais aussi aider au développement l’hôpital. Docteur Adenis Antoine, Professeur des Universités et Praticien Hospitalier

La Guyane explore une problématique, en fait une expertise, va voir avec les pays voisins pour faire de la coopération transfrontalière et puis par la suite génère un réseau international, opérationnel pour apporter un changement au bénéfice des usagers.

Médecin réanimateur depuis 11 ans en Guyane, Hatem Kallel est devenu au fil de sa carrière le chef du pole urgence soin critique. En plus de prodiguer des soins et de manager ses équipes quotidiennement, il poursuit la recherche sur les pathologies tropicales et ces derniers mois, il lutte avec ses collègues contre la Covid-19.Il vient d’être nommé professeurs des universités. Une promotion qui valorise des années de travail et l’engagement de tout un collectif :Une double casquette, facteur d’attractivité pour son service, car aujourd’hui peu d’étudiants en médecine choisissent de réaliser leurs internats dans le service de réanimation du CHC. Aujourd’hui les sur les quatre places, une seule est occupéePublié au journal officiel, ces trois postes de professeurs universitaires viennent d’être créés. Une satisfaction pour l’ensemble du personnel hospitalier. Rattachés à l’université des Antilles, c’est trois praticiens continueront d’exercer et d’enseigner à l’hôpital de Cayenne.Après onze années d’études de médecine suivi de neuf années de parcours scientifique Adenis Antoine vient d’être nommé professeur universitaire en santé publiqueMédecin chercheur, il affectionne tout particulièrement la recherche épidémiologique. Grâce à ces nominations, l’expertise de la Guyane est enfin reconnue.Le CHC enrichit son corps de professeurs des universités praticiens hospitaliers, ils sont dorénavant huit médecins et scientifiques spécialisés en pédiatrie, biologie, santé publique, infectiologie dermatologie, neurologie et réanimation. Des nominations de bon augure pour la création d’un CHU en Guyane.