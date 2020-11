Troisième jour de blocage de la Ctg par Trop Violans

C’est le statu quo dans le conflit entre Trop Violans qui soutient Olivier Goudet et la Collectivité territoriale de Guyane. L'association bloque l'entrée de l'établissement situé à Cayenne depuis mercredi 25 novembre.

Tous les accès aux bâtiments administratifs de la Collectivité territoriale de Guyane, sont entravés depuis mercredi 25 novembre. Le personnel et les élus ne peuvent accéder au siège de l’administration. L’association Trop Violans qui bloquent ces accès, demande, pour rappel, un entretien avec le président Rodolphe Alexandre afin de crever l’abcès et évoquer des sujets jugés urgents.L’association Trop Violans explique qu’elle n’était pas venue dans une attitude jusqu'auboutiste, mercredi dernier. Le blocage visait simplement à faire réagir le président de la CTG, autrement dit en se déplaçant pour venir à leur rencontre. À ce moment-là, il n’y aurait pas eu de difficulté, selon l’association, à lever les installations pour engager le dialogue.Olivier Goudet qui estime que c’était l’occasion d’une explication franche avec Rodolphe Alexandre, il s’estime stigmatisé, pris pour cible, et témoigne d’un sentiment d’incompréhension.Autre sujet au-delà de cette volonté de discussion franche entre « Guyanais », le processus d’évolution statutaire. Trop Violans voudrait comprendre pourquoi il n’y a pas d’avancée.De son côté Rodolphe Alexandre a déposé un référé pour le déblocage du site. Il ne souhaite pas échanger sous la pression. Le personnel administratif est depuis trois jours en télétravail quand c’est possible. En cette période de clôture budgétaire, la collectivité annonce qu’il va être compliqué de payer les entreprises.D’où l’expression de Rodolphe Alexandre :Les travaux du chantier d’aménagement du bâtiment d’accueil de l’hôtel de la Collectivité territoriale sont également impactés.