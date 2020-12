Un BTS Maintenance des véhicules désormais accessible au lycée Jean-Marie Michotte

Du nouveau sous les capots du lycée Jean-Marie Michotte. Depuis septembre 2020, l’établissement d’enseignement professionnel a ouvert une nouvelle formation : un BTS (brevet de technicien supérieur) Maintenance des véhicules, option voiture particulière. Un cursus de 2 ans en alternance.

L'alternance : entre enseignement et pratique

J'apprends ici en deux semaines. Ensuite je retourne dans mon entreprise. Ce que j'ai appris, me sera très utile. Marcos Machado élèves du BTS Maintenance des véhicules option voiture particulière au Lycée Professionnel Jean-Marie Michotte.



Une 1ère promotion

Ils vont pouvoir devenir des diagnostiqueurs. ce sont des personnes qui vont rechercher des pannes électriques sur les véhicules. Jérôme Sagnard enseignant coordinateur de la section BTS Maintenance des véhicules du lycée professionnel Jean-Marie Michotte



Un secteur d'avenir

Du nouveau sous les capots du lycée Jean-Marie Michotte. Depuis septembre 2020, l’établissement d’enseignement professionnel de Cayenne a ouvert une nouvelle formation : un BTS (brevet de technicien supérieur) Maintenance des véhicule option voiture particulière. Un cursus de 2 ans en alternance pour apprendre toutes les ficelles du métier de mécanicien automobile. Des moteurs des belles cylindrées aux circuits électriques des cabriolets les plus modernes.Moins de cambouis, davantage de bugs. Entre système embarqué et véhicules hybrides ou électriques, les moteurs du futur font leur apparition. Les métiers de la mécanique évoluent avec eux. En Guyane, la difficulté est de former des techniciens d‘atelier. A la demande des garagistes, le lycée professionnel Jean-Marie Michotte met en place une formation spécialisée. Le BTS Maintenance des véhicules option voiture particulière. L’alternance, un mode d’apprentissage efficace entre théorie et pratique.Première promotion de onze élèves et un nouveau véhicule électrique offert par un concessionnaire. Doté d’une quinzaine de voitures, le parc automobile de l’établissement est un peu obsolète. Ce moteur de dernière génération est donc un cadeau de Noël pour tous. Après un bac pro ou un bac général, ce BTS est une porte vers plusieurs métiers pour ces alternants.Chef d’atelier, magasinier, réceptionniste, garagiste. Les possibilités de carrières sont nombreuses dans un secteur toujours en quête de main d’œuvre.Autre option après le bac : un cursus d’un an, la mention complémentaire Systèmes embarqués de l’automobile. Une prépa au nouveau BTS Maintenance des véhicules option voiture particulière.