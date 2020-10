Un conte grandeur nature dans le cadre de la semaine européenne du développement durable

Les élèves de 3ème du lycée agricole de Matiti participaient à une balade contée dans un sentier pédestre proche de l’établissement. Une opération qui entre dans le cadre de la semaine européenne du développement durable.

Antoine Defives/MCT •

« Yé Cric ! Yé Crac ! »

©Antoine Defives

"C’est intéressant parce qu’il y avait des contes que je ne connaissais pas, ça fait plaisir". Elie Dit Cosaque Richard Terminale

Des aventuriers

©Antoine Defives

"L’idée avec le conte c’est que les élèves s’expriment mieux en public. Une grande partie de leurs examens est à l'oral. Donc à travers une pratique artistique l’idée c’est qu’ils s’épanouissent à l’oral et qu’ils soient plus à l’aise". Mikael Le Gloaahec enseignant animateur:



Profondeurs de la forêt

©Antoine Defives

"Le but c’est de voir les différents milieux naturels, les animaux qui sont retranscrits également dans les contes guyanais présentés par les élèves". Claire Souben animatrice compagnie Zoukouyanyan

Les élèves de 3ème du lycée agricole de Matiti participaient à une balade contée dans un sentier pédestre proche de l’établissement. Une opération qui entre dans le cadre de la semaine européenne du développement durable et en partenariat avec la compagnie Zoukouyanyan. L’occasion de découvrir leur environnement naturel… et les créatures mystiques qui les peuplent.L’histoire que je vais vous conter… est celle de 20 jeunes partis à l’aventure… dans la nature. Direction le sentier mystique des « Mille et une Obs ». Un périple marqué par 5 étapes et… 5 contes revisités à leur manière.Un narrateur et des acteurs composent chaque horde d’aventuriers qui participent à cette exploration axée autour du développement durable et du théâtre.Au rythme de ses péripéties, notre troupe d’explorateurs est guidée par la compagnie Zoukouyanyan.Terminé « les sabots de la tortue » dans les savanes sèches… ils s’aventurent désormais dans les profondeurs de la forêt.Bravant et jouant avec les créatures du folklore créole, notre tribu est confrontée à son patrimoine naturel et culturel.Une balade contée, comme la plupart n’y ont jamais pris part. Mission réussie ! Mais nos vagabonds ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Ils œuvrent pour ouvrir à terme le sentier « Mille et une Obs » au grand public, sous l’œil bienveillant de l’une de ses créatures…« Cric ! Crac ! »