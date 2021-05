Un forum citoyen organisé par le Parti Socialiste Guyanais pour trouver des solutions contre l'insécurité

A la veille des élections territoriales, le Parti Socialiste Guyanais se saisi d'un thème d'actualité : « l'insécurité ».

Face aux faits divers récents, le parti de Justin Catayée et notamment les jeunes membres ont organisé un débat au siège à Cayenne. Si les échanges étaient riches, il n'y avait pas foule...

Pour le PSG, l'insécurité ne doit pas être une fatalité. Il entend proposer des pistes de solutions aux autorités locales et nationales précise le Secrétaire Général, Roland Léandre :

Les autorités sont très souvent limites dans la réponse apportée et parfois on essaie de nous dire que c'est un sentiment d'insécurité... Or il y a de véritables drames qui se jouent sur le territoire avec des personnes qui sont agressées et qui en souffrent réellement dans leur chair...