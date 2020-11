Un spectacle pour célébrer la Journée internationale des droits de l'enfant au collège Auguste Dédé

Vendredi prochain sera célébrée la Journée internationale des droits de l’enfant. Le collège Auguste Dédé prépare à cette occasion un spectacle organisé par le dispositif UPE2A. Des élèves allophones, de Chine, du Guyana, du Brésil.

Vanessa Porphyre/MCT •

©Vanessa Porphyre

"Nous avons procédé par la restitution de débats. Les élèves ont écrit les phrases et les parents les ont traduites". Sandrine Félicie enseignante UPE2A, unité pédagogique des élèves nouvellement arrivés



Les enfants ont des droits

©Vanessa Porphyre

"L'objectif est de permettre de voir que les enfants aussi ont des droits et cette date tombe à pic". Jessy Barny professeur de français intervenant UPE2A

Répétition d'un spectacle autour de la Journée des droits de l'enfant au collège Auguste Dédé.

Vendredi prochain sera célébrée la Journée internationale des droits de l’enfant. Le collège auguste Dédé prépare à cette occasion un spectacle organisé par le dispositif UPE2A.Des élèves allophones, de Chine, du Guyana, du Brésil. Ils sont âgés de 12 à 16 ans et ont travaillé sur un spectacle plurilingue sur les droits de l’enfant.Au collège Auguste Dédé des élèves venus du monde entier travaillent sur les droits de l’enfant. Yun est Chinoise, Amilson Haïtien, Kleresia Guyanienne. Leur point commun : ils sont tous récemment arrivés en Guyane. Ils apprennent la langue française, ou ils apprennent le français. Avec ce projet sur les droits de l’enfant ils peuvent développer leur sens critique. Une répétition générale, pour un spectacle où les droits de l’enfant sont décryptés et traduits en plusieurs langues.Ces élèves font partie du dispositif UPE2A, l’unité pédagogique des élèves nouvellement arrivés. Cette répétition a un but affiché :Le 20 novembre, c’est la Journée internationale des droits de l’enfant : "Il existe depuis 1989 une convention ratifiée par 195 pays sauf les Etats-Unis et la Somalie "Ces élèves présenteront leur spectacle ce vendredi au collège Auguste Dédé