Une crèche à vocation d'insertion professionnelle ouvrira d'ici septembre 2025 à L'accordeur

Une crèche à vocation d'insertion professionnelle (AVIP) devrait voir le jour à la rentrée 2025, à Cayenne. Ce projet de l'association profession sport et éducation populaire, l'APROSEP, et de l'association La Grenouillère sera installé à L'accordeur, cette pépinière d'entreprises située au centre-ville. La capacité d'accueil sera de 30 enfants.

Ce 12 novembre, la première pierre de la future crèche AVIP Roland Barrat - ce sera son nom - a été posée. Le lieu choisi est L'accordeur, un tiers-lieu au centre-ville de Cayenne.

30 organismes sont regroupés dans ce bâtiment pouvant se décrire comme une pépinière d'entreprises. C'est l'une des raisons pour lesquelles le projet est né.

Une crèche d'entreprise qui favorise l'insertion professionnelle

Jean-David Poquet, directeur général du Groupement d'Economie Solidaire APROSEP (organisme propriétaire de L'accordeur) l'explique : "dans la continuité du projet L'accordeur, on souhaitait depuis longtemps intégrer une crèche... d'entreprise dans un premier temps, pour permettre une mixité sociale, et renforcer la qualité au travail des salariés de l'économie sociale et solidaire."

Et d'ajouter :

Puis on a souhaité lui donner une connotation sociale : une crèche à vocation d'insertion professionnelle, puisqu'au niveau du Groupe Economique Solidaire (GES), l'ensemble des structures qui le composent sont très axées sur la notion d'insertion professionnelle et de favoriser des parcours pour aider les jeunes à trouver une qualification et un emploi.

L'Accordeur le pôle associatif de Guyane • ©RS Facebook

Ce projet part d'un constat, dit-il. D'abord, les crèches d'entreprises sont peu nombreuses sur le territoire. "Et on le sait : les grossesses précoces, les mamans isolées, c'est l'un des freins pour accéder à des emplois", dit Jean-David Poquet.

La crèche devrait ouvrir en septembre prochain, elle devrait accueillir une trentaine d'enfants tous les jours. Environ 20% des places seront attribuées à des enfants de jeunes demandeurs d'emploi.

"Et ensuite, il y aura une mixité. Ça pourrait être ouvert... Ici même au centre-ville de Cayenne il y a un grand manque et ensuite, à des gens qui travaillent dans le sport, dans le public, l'associatif. Nous, on souhaite évidemment privilégier l'ensemble des salariés de L'accordeur", précise le directeur général de l'APROSEP.

Une crèche AVIP, c'est quoi ?

Le label Avip est attribué aux établissements d’accueil du jeune enfant (EAJE) qui réservent au moins 20 % de leurs places aux parents en recherche d’emploi. "Les parents bénéficient d‘une place d’accueil pour leur enfant pendant leur recherche d’emploi pour une durée d’un an", comme l'explique la CAF.

Les parents signent un contrat de six mois, renouvelable une fois, avec la crèche AVIP et France Travail. L’accueil est d’au minimum 10 heures par semaine. Ils sont en même temps suivis pour leur recherche d’emploi par des conseillers France Travail dans le cadre d’un accompagnement global.

Lorsque le parent bénéficiaire trouve un emploi ou une formation, la crèche Avip assure une place d’accueil à l’enfant jusqu’à son entrée à l’école maternelle.