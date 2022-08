Une marche blanche pour dire "Non !" à la violence : Tròp Violans se mobilise à nouveau

Une centaine de personnes a répondu à l’appel de l’association Tròp Violans ce samedi à Matoury. L’association organisait une marche blanche pour dénoncer l’insécurité dans le territoire et rendre hommage aux victimes. Les participants s’étaient donnés rendez-vous devant l’entreprise d’Andy Ramkaran, décédé tragiquement le 10 août dernier.

Marie-Claude Thébia •

Marche blanche Trop Violans • ©DR

Ils étaient nombreux, ceux qui ce samedi, ont participé à la marche blanche organisée par l’association Tròp Violans. Le départ de ce rassemblement était donné devant la boulangerie de Andy Ramkaran, un lieu symbolique car le chef d’entreprise a été tué le 10 août dernier dans des circonstances encore à élucider.

Une affaire emblématique du climat d’insécurité actuel : il se savait en danger et malgré ses appels au secours, il a été mortellement blessé par deux balles au thorax. Sa famille, ses amis, ses employés, des anonymes, des parents d’autres personnes victimes de violence, ils étaient tous là pour manifester leur colère, leur tristesse, leur incompréhension…

Une marche blanche organisée par Tròp Violans, une association qui a pour but de prévenir, lutter contre toutes formes de violence, de délinquance, d’incivilité et de toutes formes de discriminations. Cette manifestation s’est tenue pour dire non à la banalisation des faits de violence.

Depuis janvier, près de 30 homicides se sont produits, les actes de vols avec violence se multiplient, les armes circulent librement. Certes les contrôles se renforcent, des interpellations ont lieu, mais un sentiment d’insécurité grandit dans la population.

Yvane Goua porte parole Trop Violans • ©DR Cette marche que organisons, c’est pour que chacun comprenne que sans combat, sans mobilisation nous n’obtenons pas de résultats. Nous voulons dire que nous sommes là, nous Tròp Violans, si à chaque fois nous devons être le seul à le crier, à le dire nous n’arrêterons pas de le faire. Yvane Goua porte-parole Tròp Violans

Des assises contre l'insécurité

Marche blanche Trop Violans • ©DR

C’est la rentrée donc pour Tròp Violans. De nouveaux combats à mener. Plusieurs rencontres pour tenter de trouver des solutions pérennes, sont prévues d’ici le mois de septembre.