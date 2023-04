« Unique et Magnifique » un ouvrage pour cultiver l’estime de soi dès son plus jeune âge

« L’estime de soi » est : "un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif

qu'une personne a d'elle-même". Et grandir en ayant une vision positive de soi-même est, selon les auteures Catherine et Kelly Clet, une valeur fondamentale à inculquer dès le plus jeune âge aux enfants de Guyane.

Catherine Clet porte un grand intérêt à la jeunesse. Elle a écrit 4 livres, des imagiers de 200 mots français traduits en plusieurs langues. Elle est également lauréate du concours « J’écris ma Guyane » pour son ouvrage « L’artisan bijoutier des savanes ». Cette Guyanaise, ancienne enseignante, traductrice, auteure, réside depuis 30 ans aux Etats-Unis où sa nièce Kelly a aussi vécu quelques années. Elles partagent le même intérêt pour l’estime de soi, les ouvrages qui s’y rapportent et ont trouvé que cela manquait dans l’offre de lecture à la jeunesse guyanaise.

Enseignante en langue anglaise durant 10 ans, Kelly Clet s’occupe maintenant de Fonds européens à la CTG.

L’ouvrage « Unique et Magnifique » vise un public d’enfants âgés de 6 à 12 ans, élèves du primaire et du collège. Edité en petit nombre (200 exemplaires) pour tester, il s’est déjà bien vendu. C’est une première satisfaction.

« La jeunesse ne réagit pas comme on voudrait. Elle n’est peut-être pas suffisamment vue et entendue. C’est une problématique qui nous tient à cœur et peut-être qu’avec des enfants plus épanouis et mieux dans leur peau, et je dis cela sans aucune prétention, nous aurons des adultes mieux avec eux-mêmes, avec ce qu’ils sont. Beaucoup de choses viennent de l’enfance, les complexes, les remarques, les comparaisons, les mauvais traitements et cela marque. On traine cela dans sa vie d’adulte… »