L'université de la Guyane étoffe son panel de formations

"L'intérêt d'avoir ce dispositif délocalisé en Guyane, c'est d'apporter au territoire guyanais cette expertise en matière de management et cette formation d'excellence qui est un master de l'université de la Rochelle et de l'université de Paris Sorbonne."

"Nous avons constaté qu'il y avait un réel besoin de renforcer l'encadrement des entreprises, en particulier les petites entreprises, en offrant un diplôme de haut niveau."

L'université de la Guyane étoffe son panel de formation

Dans cet amphithéatre, des étudiants triés sur le volet, les premiers inscrits pour suivre une filière d'excellence en management et administration d'entreprises. C'est une formation pluridisciplinaire dispensée par les enseignants de l'université de Guyane, les chefs d'entreprises et les instituts d'administration des entreprises de Paris et de la Rochelle.Une formation qui se veut adaptée au monde du travail. Un double cursus pour former des managers et des experts en administration des entreprises. C'est un partenariat initié par le rectorat, financé par la collectivité territoriale de Guyane et validé par l'université de Guyane.Dynamiser le tissu économique guyanais, cela passe par des chefs d'entreprises et des cadres aguerris au marché du travail.