Vendredi 13, jour de chance pour les joueurs ?

Ce vendredi 13 septembre nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance aux jeux dans l’espoir d’un gain exceptionnel. Les joueurs habituels ou occasionnels ont donc défilé dans les lieux de vente de la loterie Nationale. Pourtant le chiffre 13 de surcroit un vendredi est plutôt associé au malheur.

Dans les différents points de vente du loto dans l’île de Cayenne, l’affluence est continue. Il y a les joueurs habituels du vendredi qui augmentent un peu leur mise ou ceux qui se disent « qui ne tente rien n’a rien ! ».

Mario, 41 ans et Christopher, 37 ans discutent devant une épicerie. Christopher ne joue pas d’habitude : « J’ai croisé mon ami dans le rond-point, il a insisté pour que je vienne et je me suis dit pourquoi pas et j’ai joué un flash rapide »

Mario, lui, joue régulièrement. Il lui arrive de gagner de "petites sommes" précise-t-il.

Ces amis ne sont pas superstitieux. Christopher a entrepris de : « casser énormément de croyances, car en réalité ce sont des créations humaines, des peurs inutiles que j’ai évacuées. »

A la station-service, Françoise vient de valider son imprimé de loto. Elle joue à chaque fois qu’elle vient faire son plein d’essence. « Je n’aime pas le vendredi 13 car j’ai perdu un frère dans un accident le vendredi 13. Autrement je sors et vis quand même. »

Cette joueuse occasionnelle a déjà eu de « très petits gains », elle reconnaît ne pas être superstitieuse et vivre normalement sans crainte particulière.

Une superstition d’origine religieuse

Mais à quand remonte cette superstition ? Les origines de la malédiction du vendredi 13 seraient tirées de la Bible. La relation est faite avec la crucifixion du Christ un vendredi 13 après un repas, la Cène, pris à 13 avec les apôtres parmi lesquels il y avait le traître Judas toujours présenté comme le 13e convive.

Dans les pays scandinaves le chiffre 13 n’est pas non plus apprécié mais c’est aussi le cas en Asie et ailleurs.

Ce chiffre était aussi synonyme de malheur dans la Rome antique car le vendredi 13 était le jour des exécutions des condamnés à mort. Chaque époque apporte d’autres justifications pour que ce jour soit funeste ou heureux.

Dans tous les cas, le vendredi 13 beaucoup de citoyens tentent leur chance aux jeux de hasard. Raïssa a joué en ligne tôt ce matin avant de se rendre au travail car dit-elle : « On ne sait jamais ! »

Pour cette année 2024, le prochain vendredi 13 est au mois de décembre.