VIDÉO. Ce qu'il faut retenir du congrès des élus de Guyane du 13 mai

Ce 13 mai 2023, à l'hôtel territorial de la CTG, le congrès des élus a validé le projet d'orientation sur l'évolution statutaire de la Guyane. A l'ordre du jour, neuf points à voter. Ils concernaient la gouvernance, la fiscalité ou encore les compétences de la nouvelle collectivité autonome. La rencontre s'est clôturée au bout de neuf heures de débat.

Laurent MAROT, Thierry MERLIN, Jessy XAVIER et L.LEWIS •

Après 23 réunions comités de pilotage (COPIL) pour préparer l’avant-projet d’orientation, les choses ne sont pas figées. "Je rappelle que le document d'orientation de ce samedi 13 mai 2023 n'est qu'un rapport d'état d'un procesus qui va certainement s'inscrire dans la durée", prévient Gabriel Serville, président de la Collectivité Territoriale de Guyane en ouverture de séance.

Transfert de compétences, collectivité bicéphale... Les points adoptés

Après neuf heures d’un débat, le congrès vote les contours de la future collectivité autonome. Il vote pour des compétences transférées (agriculture, pêche, forêt, délivrance des titres miniers). Sur la plupart des résolutions, les élus de l’opposition à la CTG s’abstiennent. Muriel Briquet et Jessi Américain, quant à eux, votent contre.

Le congrès vote également une collectivité bicéphale. Un exécutif avec un président et un gouvernement, puis une assemblée des élus avec un autre président. Les pistes d’une nouvelle fiscalité et la demande d’un plan de rattrapage pour la Guyane sont actés.

Un accord de méthode est voté avec cinq réunions de concertation proposées à l’Etat. Cela aboutirait, en septembre 2023, à un document finalisé, un calendrier trop contraigrant selon certains élus.

Autre contrainte : le calendrier de la réforme constitutionnelle, afin d’inscrire la future collectivité autonome de Guyane dans la constitution. Cela dépend du président de la République, en lien d’abord avec la Nouvelle Calédonie. Il faudra aussi consulter la population guyanaise. Le processus pourrait au mieux aboutir l’an 2024.

Les réactions des élus

Gabriel Serville estime qu'il s'agissait d'une étape "qui va nous conduire vers un cheminement beaucoup plus complet". S'il y a encore du travail à mener sur la fiscalité et avec les autorités coutumières, "je considère que le gros du travail a été fait", déclare le président de la CTG.

Les élus de l'opposition, de leur côté, pointent du doigt les aspects du dossier à clarifier, notamment les ressources de la future collectivité autonome.

Les réactions récoltées par Thierry Merlin et Abel Parnasse.

Analyse : un consensus en ligne de mire ?

Notez que le vote, pour certaines résolutions, a été reporté. C'est le cas pour les questions les plus épineuses. Et pour cause, le document n'était pas abouti, comme l'a rappelé Gabriel Serville en ouverture du congrès. Cependant, les attentes étaient fortes. L'analyse de Jessy Xavier.