VIDÉO. Lieutenant Benjamin Lesven, un nouveau commandant pour le patrouilleur La Résolue

La Résolue est l’un des trois patrouilleurs Antilles-Guyane engagé dans la lutte contre la pêche illégale. Le lieutenant de vaisseau Benjamin Lesven vient d'en prendre le commandement. Brestois, il est engagé dans la marine depuis 2012.

Ces dix dernières années, il a été déployé en mer Méditerranée, ou encore dans les océans Indien et Atlantique. Il est aussi passé par Nouméa. Aujourd'hui, il est ravi de se retrouver sur le patrouilleur La Résolue. Sa mission durera 18 mois.

Je n'ai pas de feuille de route en particulier, on a un certain nombre de missions qui nous sont confiées au fur et à mesure (pêche illicite, protection du Centre Spatial Guyanais). Notre travail en tant que marin, c'est de nous adapter aux missions que l'on nous confie