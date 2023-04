VIDÉO. Migrants en Guyane : parcours d'une famille cubaine qui demande l'asile

Partager :

On en parle peu mais ils font, eux aussi, partie des demandeurs d’asile en Guyane. Des familles venues de Cuba viennent sur notre territoire pour demander la protection de la France. Il y en avait plus de 200 en 2021, un chiffre qui a baissé depuis. Laurent Marot et Abel Parnasse ont rencontré l'une de ces familles.

Laurent MAROT et Abel PARNASSE, avec L.LEWIS •

Un toit pour dormir après 20 jours dans la rue. Cette famille demandeuse d’asile bénéficie d’un logement pour deux semaines dans un hôtel de Rémire-Montjoly…Yainier et Leisy se sont rencontrés en prison en 2016, à Cuba, où il était détenu, dit-il, pour des motifs politiques. "J'ai été maltraité, ils m'ont mis en prison injustement" Je ne suis pas d'accord avec la dictature et les abus dans mon pays. Depuis que je suis jeune, je proteste. Pour cela, j'ai été maltraité, ils m'ont mis en prison injustement. Ils m'ont torturé, fait de nombreuses blessures. J'ai des preuves médicales, donc j'ai décidé de quitter mon pays. Yainier TEOFILO COMPANIONI, demandeur d'asile cubain Leisy Herrera Rodriguez était, elle, travailleuse sociale à Cuba et devait notamment visiter les détenus en prison. En raison de leur relation, les autorités lui ont retiré son travail, dit-elle. "Après sa sortie de prison, je suis tombée enceinte et la police politique m'a maltraitée moi aussi", raconte-t-elle. En 2020, le couple quitte Cuba pour le Surinam, puis la Guyane. L’Office Français de Protection des Réfugiés rejette leur première demande d’asile, faute de preuves suffisantes. Ils vont vivre ensuite au Brésil. Ils reviennent en Guyane en 2023, avec un rapport médical et des éléments attestant être recherchés par la police cubaine. Mais dans ce cas, il n’y a pas d’aide financière. Deux semaines de répit Je n'ai pas l'autorisation de travailler, donc je n'ai pas de quoi nourrir ma famille. Je remercie beaucoup le SAMU social pour avoir payé 15 jours d'hôtel. Mais le 4 mai, on sera de nouveau à la rue. Yainier TEOFILO COMPANIONI, demandeur d'asile cubain Chaque jour, pour avoir de quoi manger, ils demandent de l’aide dans la rue. S’ils obtiennent l’asile, ils comptent rester en Guyane. Yainier souhaite travailler dans la construction ou la boulangerie, sa formation initiale… 283 demandes d'asile de ressortissants cubains en 2020 La plupart des candidats cubains à l’asile disent fuir les persécutions politiques dans leur pays. En 2020, on a compté 283 demandes déposées par des ressortissants cubains, soit 10 % du total cette année-là en Guyane. Un chiffre en baisse en 2021, qui était en légère reprise l’an dernier. Demandes d'asiles déposées par des ressortissants cubains en Guyane • ©Guyane la 1ère

