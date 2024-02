VIDÉO. Un impact de balle découvert sur le véhicule d'une soignante : le personnel du CHC dénonce l'insécurité

Ils demandent plus de sécurité sur le lieu de travail. 50 personnels du centre hospitalier de Cayenne, notamment ceux du bloc opératoire, ont interrompu leur journée pour dénoncer l'insécurité. Une mobilisation organisée après la découverte d'un impact de balle dans le pare-brise d'une collègue, côté conducteur.

Cette personne, qui travaillait de nuit, a également trouvé le projectile dans sa voiture. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 14 au 15 février, au sein même de l'établissement. Une plainte a été déposée et une enquête est ouverte.

Pour les jours à venir, qu'est-ce qu'il va se passer ? Retrouver son véhicule "criblé de balle" alors qu'on vient travailler, on ne comprend pas trop. On ne vient pas là pour régler des comptes ou quoi que ce soit, on vient là pour soigner la population guyanaise. Et de constater ça, ça fait peur. Donc il y a une espèce de terreur qui s'est installée.