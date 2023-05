1 000 belles voix pour interpréter les classiques de la chanson antillaise

"Mille belles voix" sur la scène de l’Atrium pour un grand le retour après les années de crise sanitaire. 4O établissements scolaires publics et privés, des centaines de choristes ont interprété des classiques de la chanson antillaise de Malavoi à la Perfecta en passant par le groupe Kassav. Une initiative de l’académie qui plaît visiblement aux jeunes générations. (Re)voir le reportage de Fabienne Léonce et François Marlin.

Fabienne Léonce - Peggy Pinel-Féréol •

"An nou alé", un morceau bien connu de la Perfecta, un titre phare du patrimoine musical martiniquais, entonné par des dizaines de jeunes chanteurs. Dans un autre style, "la sirène", titre chanté par Édith Lefel avec Malavoi, cette rumba antillaise composée par Loulou Boislaville, est reprise en coeur par ces collégiens.

Je trouve que c'est bien de découvrir les chansons de notre culture. Ce n'est pas forcément ce que l'on écoute en général. J'ai bien aimé.

Cette rencontre a été orchestrée par l’académie. Ainsi, inspectrices, enseignants d’éducation musicale et du chant choral ont été soutenus par un ensemble de musiciens et de chanteurs connus.

Cette grande chorale a rendu un hommage appuyé à Paulo Rosine et Malavoi, à Jacky Bernard et Fal Frett, mais également à Jacob Desvarieux et Kassav pour leurs œuvres universelles.