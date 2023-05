"10 millions d'euros pour les filières fruits et légumes dans les Outre-mer", promet de la 1ère ministre

Lors de son déplacement à l’Île de La Réunion, Élisabeth Borne a rencontré les professionnels de la filière agricole le 12 mai 2023. Elle en a profité pour présenter les mesures gouvernementales en faveur du secteur dans les Outre-mer. La Première ministre a promis "10 millions d'euros pour les filières fruits et légumes".

"Diversifier et soutenir la filière agricole en Outre-mer", telle est la volonté exprimée par la Première ministre, durant sa visite officielle qui s’est achevée ce samedi 13 mai 2023, à La Réunion. Élisabeth Borne a promis à cette occasion "10 millions d'euros pour les filières fruits et légumes".

L'État se mobilise pour la diversification des cultures et assurer la souveraineté alimentaire de nos agriculteurs. Parmi nos engagements : une aide exceptionnelle de 10M€ pour les filières fruits et légumes en Outre-mer. Elisabeth Borne, via Tweeter (le 12 mai 2023)

La cheffe du gouvernement a également évoqué la "préparation du plan Ecophyto 2030 avec les agriculteurs", un document révisé lequel devrait donner des "alternatives aux produits phytosanitaires interdits".

A son lancement en 2009, ce plan était baptisé "Ecophyto 2018". Il avait pour objectif de "réduire de 50 % en 10 ans le recours aux produits phytosanitaires, si possible". Il avai été construit autour de 9 axes et comportait plus de 110 actions.

Cette première phase a permis de mettre en place de nombreuses actions de formation, sensibilisation, démonstration et suivis dans lesquelles les Chambres d’agriculture se sont fortement impliquées. La directive européenne "utilisation durable des pesticides" prévoit une révision des plans d’actions nationaux tous les 5 ans. chambres-agriculture.fr

Le 27 février 2023, Elisabeth Borne avait annoncé lors du Salon International de l’Agriculture, ce "chantier de planification écologique sur les produits phytopharmaceutiques et l’adaptation des techniques de protection des cultures".

Des groupes de travail ont donc été mis en place le 2 mai dernier, pour sept filières identifiées : "grandes cultures" (céréales, oléoprotéagineux, betterave à sucre, pommes de terre), "fruits et légumes", "plantes à parfum aromatiques et médicinales", "vigne", "horticulture", "semences", les "cultures biologiques" ainsi que les "cultures ultra-marines".

"Favoriser un changement de pratiques"