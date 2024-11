Mobilisation des policiers de Fort-de-France : Pierre-Marc Fergelot, le directeur de la DTPN réagit

Pierre-Marc Fergelot, le directeur Territorial de la Police nationale de la Martinique a réagi à la mobilisation des policiers du lundi 25 novembre, devant le commissariat de Fort-de-France. Ces derniers dénonçaient le manque de soutien de leur direction, notamment, lors des récentes violences urbaines.

La situation est prise en compte parce que, à titre personnel, j’ai été pris à partie par des tirs directs d’armes à feu sur le terrain au milieu de mes policiers. Je comprends tout à fait et je partage, en tant que policier, les conditions difficiles et les conditions d’engagement. Des mesures ont été prises parce que des renforts sont arrivés, en particulier les CRS. Je me suis particulièrement impliqué pour que nous ayons pu avoir une deuxième compagnie de CRS. Nous avons reçu également des renforts de Police judiciaire qui nous permettent de faire face à l’augmentation des procédures liées aux violences. Nous avons organisé toute une série de débriefings opérationnels avec un soutien psychologique pour que la situation des personnels qui sont engagés, qui sont au contact et qui ont été blessés, soit prise en compte.