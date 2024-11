Les syndicats de Police de Martinique font entendre leur colère devant le commissariat de Fort-de-France

Ce lundi matin (25 novembre), des dizaines de policiers étaient mobilisés devant la Direction Territoriale de la Police Nationale à Fort-de-France pour exprimer leur "colère". Ces derniers protestent contre le manque de soutien de la part de leur hiérarchie.

Nous avons été laissés pour contre pendant les émeutes et après. Nous avons des collègues qui ont été blessés. Certains sont menacés de mort. Nous n’avons eu aucune réaction, aucun soutien. On est en colère. (...) Il n’y a pas de justice. Dans les dossiers qu’on a montés, il y a tout pour envoyer quelqu’un en prison et rien n’est fait. On est dans une posture de justice. Et ce n’est pas normal. C’est privilégier le délinquant sur le policier.