114 000 euros collectés grâce au relais pour lutter contre le cancer

Avec 388 000 kilomètres parcourus en 24 heures, soit 970 tours de piste, c’est l’équipe Acajou 2 qui remporte le relais pour la vie.

Je suis fière de mon équipe. Notre objectif était de faire mieux que l'année dernière où nous avions terminé 46e. Nous avons gagné car nous avons beaucoup de sections sportives au lycée, notamment athlétisme. Notre victoire démontre que les jeunes, même si nous ne sommes pas forcément dans des associations, nous pouvons nous mobiliser pour une cause importante et donner de notre temps et notre énergie.