1200 kg de cocaïne saisis sur un voilier au large de la Martinique

Le 18 décembre, les Forces Armées aux Antilles ont arraisonné un voilier transportant 1200 kg de cocaïne en haute mer au large de la Martinique. Les trois membres d'équipage et la cargaison ont été transférés sur le Ventôse qui fait route vers Fort-de-France, où ils seront remis aux autorités judiciaires. Depuis le début de l’année, les FAA ont saisi 11 tonnes de produits stupéfiants.

Le 18 décembre, orientée par un renseignement de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED), la Marine nationale est intervenue dans des conditions météorologiques défavorables, par une mer formée, à plus de 2000 kilomètres au large de la Martinique, sur un voilier suspecté de trafics illicites à destination de l'Europe.

Le 18 décembre 2023, la frégate de surveillance Ventôse a procédé à l’interception en haute mer, à l’Est de la Martinique, d’un voilier. Lors de la montée à bord, trois individus étaient présents à bord du navire et des ballots suspects ont été observés. • ©FORCES ARMÉES AUX ANTILLES

1 200 kg de cocaïne

L'équipe de visite de la Marine nationale, renforcée par des fusiliers-marins, a mené un raid nautique pour surprendre le voilier. Ainsi, 44 ballots ont été découverts et saisis, pour un poids d'environ 1 200 kg de cocaïne. Les trois membres d'équipage et la cargaison ont été transférés sur le Ventôse qui fait route vers Fort-de-France où ils seront remis aux autorités judiciaires.

Conduite sous la direction du préfet de la Martinique, délégué du Gouvernement pour l'action de l'État en mer, et de l'amiral commandant la zone maritime des Antilles, cette opération a été le fruit d'une étroite coopération interservices et internationale. Elle a notamment mobilisé le Maritime Analysis and Operations Center - Narcotics (MAOC-N), la National Crime Agency (NCA), la Drug Enforcement Administration (DEA), la Joint InterAgency Task Force-South (IATF-S), le Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères, en étroite coopération avec les autorités de la police nationale espagnole.

Avec cette 8ème saisie, les FAA ont retiré plus de 11 tonnes de produits stupéfiants des réseaux de distribution en 2023.