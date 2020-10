14 personnes évacuées au Robert suite à la menace de chute d'un rocher de 700 kilos sur leurs maisons

4 familles ont été évacuées hier (samedi 17 octobre 2020) dans la soirée suite à la menace de chute d'un rocher de 700 kilos sur leurs maisons dans le quartier Duchesne-Hauteur Pontalery au Robert. Le rocher devrait être détruit prochainement.

Brigitte Brault •

Un rocher de 700 kilos menace de tomber sur des maisons quartier Duchesne au Robert. • ©Franck Edmond-Mariette/Martinique la 1 ère

Le local associatif du quartier Duchesne sur la commune du Robert. • ©Franck Edmond-Mariette

Leurs repas sont pris en charge par le CCAS (Centre communal d'action sociale) de la mairie du Robert. La collectivité fournit les tables et les chaises. Les 10 personnes qui sont hébergées dans le local associatif se connaissent puisque les mamans sont des soeurs, ce qui a facilité leur installation. Claude Siger, chargé de la sécurité à la mairie du Robert.

14 personnes ont été évacuées hier dans la soirée (samedi 17 octobre 2020) suite à la menace de chute d'un rocher de 700 kilos dans le quartier Duchesne-Hauteur Pontalery dans la ville du Robert.10 d'entre elles sont hébergées au local associatif de ce même quartier, quatre autres personnes ont été hébergées dans leurs familles respectives.Une rapide et formidable chaîne de solidarité s'est mise en place dès l'alerte donnée par l'un des voisins des habitants concernés samedi matin.Les pompiers du Robert sont intervenus dans un premier temps puis le SD (Service déblaiement du service territorial d'incendie et de secours) et également le GRIMP (groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) pour une mission de reconnaissance.Le maire du Robert a pris un arrêté d'évacuation des habitants, le STIS (Service territorial d'incendie et de secours) de Martinique a prêté 10 lits.