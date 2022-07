143 infractions relevées sur les routes de Martinique durant le week-end bleu

Les services de police et de gendarmerie ont enregistré 143 infractions sur les routes de Martinique. Ce premier bilan provisoire a été communiqué par la préfecture de Martinique, dimanche 24 juillet 2022 à 18 h 30.

Jean-Claude Samyde •

L’opération de contrôle week-end bleu s'est déroulée du vendredi 22 au dimanche 24 juillet 2022 sur l’ensemble du territoire de la Martinique. Plus de 200 policiers et gendarmes ont été mobilisés.

Le non-port du casque, la vitesse ou encore la conduite sous emprise de produits stupéfiants et/ou d'alcool ont été au cœur de cette vaste opération week-end bleu.

Bilan provisoire des contrôles :

1219 véhicules contrôlés (voitures et 2 roues) et 143 infractions relevées, dont 103 pour excès de vitesse et 14 pour conduite en état d'alcoolémie.

Les chiffres définitifs seront connus ce lundi 25 septembre 2022.

Selon la préfecture, durant les semaines à venir, les forces de la police et de la gendarmerie resteront pleinement engagées pour contrôler le respect des règles de déplacement en vigueur de jour comme de nuit.