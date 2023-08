15 août : catholiques et orthodoxes fêtent la vierge Marie

Selon certains chercheurs, la fête mariale aurait pris naissance à Jérusalem. D'autres avancent qu’il s’agit d’une décision de l’évêque Juvénal en l’an 422. On attribue aussi à l’empereur byzantin Maurice en 522 ou au Pape Serge 1er, vers 690.

En France, pour l’instauration de la date du 15 août, on évoque Louis XIII. Sans héritier après vingt ans de mariage, il demanda à ses sujets de réaliser une procession dans chaque paroisse le 15 août, afin d'avoir un fils. Cette date devint fête nationale, jusqu’à la restauration puis jour férié jusqu’en 2018.

L'Assomption pour les catholiques, la Vierge monte au ciel

le père Monconthour explique le sens de de l'assomption • ©Daniel BETIS

Après la Pentecôte et la descente de l’Esprit Saint, les catholiques célèbrent ce mardi 15 août 2023, l’Assomption ou l’élévation de la Vierge Marie, même si les récits bibliques ne relatent pas la fin de la vie terrestre de la Mère de Jésus.

La fête de l’Assomption célèbre à la fois la mort, la résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de la Vierge Marie. Selon les théologiens, le mot "Assomption" vient du latin "assumere" qui signifie enlever.

Marie ne s’est pas élevée toute seule vers le ciel selon les écrits, c’est une volonté divine de la placer auprès de son fils. Le 15 août 2023, une messe solennelle a lieu dans les églises de Martinique. En fêtant l’Assomption de Marie, les croyants contemplent le gage de leur propre destin, s’ils font le choix de s’unir à leur tour au Christ.

Le 1er novembre 1950, le Pape Pie XII a transformé cette croyance en dogme de l’Assomption.

Nous proclamons, déclarons et définissons que c’est un dogme divinement révélé que Marie, l’immaculée Mère de Dieu toujours Vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été élevée en âme et en corps à la gloire céleste. Le Concile Vatican II a repris cette proclamation le 21 novembre 1964. "Enfin, la Vierge immaculée, préservée par Dieu de toute atteinte de la faute originelle, ayant accompli le cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire du ciel, et exaltée par le Seigneur comme la Reine de l’univers".