17 nouveaux pompiers et plusieurs promotions dans les casernes de Martinique

Le Service d'Incendie et de Secours de Martinique vient de recruter 17 nouveaux agents dans ses rangs, parallèlement à la promotion de plusieurs lieutenants. Pour l’état-major du STIS 972, c’est "un pas important dans le renforcement de notre service, pour répondre efficacement aux défis actuels et futurs".

Le mardi 1er octobre 2024, était une journée de recrutements et de promotions au STIS 972. "Le Service d’Incendie et de Secours de Martinique est fier d'accueillir 17 nouveaux agents et la promotion de 17 nouveaux lieutenants" s’est félicité l’état-major au siège de Fort-de-France, où s’est déroulée la cérémonie.

15 nouveaux sapeurs et caporaux, avec leur formation initiale, viendront grossir les rangs de nos effectifs opérationnels. 2 personnels administratifs et spécialisés (PATS) rejoignent également nos équipes pour contribuer à l'organisation et à la gestion du STIS972. 17 nouveaux lieutenants promus viennent renforcer l'encadrement de nos équipes et participer activement à la sécurité des habitants. Facebook sapeurs-pompiers de Martinique

La lieutenante Audrey Laurent fait partie des promus. À 31 ans, elle est désormais la nouvelle cheffe de centre à la caserne de Sainte-Marie, 9 ans après son engagement. Encouragée par son grand frère, elle a d’abord été volontaire durant 3 ans chez les soldats du feu.

"Il faut être rigoureux, rapide…"

Audrey Laurent, promue nouvelle cheffe de centre à la caserne des sapeurs-pompiers de Sainte-Marie en Martinique (le 1er octobre 2024), en présence de ses supérieurs, dont Jean-Claude Ecanvil, président du STIS (Service Territorial d'Incendie et de Secours). • ©Facebook Sapeurs-Pompiers de Martinique / Adj J. Oulma et Adj O. Laclef

Cela a été mûrement travaillé, réfléchi et aujourd'hui j’atteins un premier objectif. J'espère manager les hommes et les femmes avec bienveillance (…) et j'ai envie d'être une force active. J'ai un grand frère qui était déjà sapeur-pompier (…). L'intervention qui m’a le plus marquée, c’est ma première désincarcération où vraiment il fallait mettre en place les techniques apprises en formation (…). Il y a l'urgence, il faut être rigoureux, rapide, mais il faut aussi être efficace. Audrey Laurent (au micro de Denis Adenet-Louvet)

Incendie domestique, accident de la route, secours d’urgence aux personnes… autant de situations pour lesquelles les sapeurs-pompiers sont sollicités au quotidien. Même s'ils sont parfois mal accueillis ou agressés dans certains cas, leur dévouement au service des citoyens reste entier.