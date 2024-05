2 jours consacrés à la beauté et au bien-être en Martinique

Partager :

Des spécialistes de l'esthétique, de la forme et du bien-être sont à la Batelière (Schoelcher) ce week-end à l'occasion de leur salon annuel, samedi 4 et dimanche 5 mai 2024. Plus de 50 exposants dont des artisans et des commerçants du marché de la beauté ont répondu à l’invitation.

La 23e édition du salon de la beauté et du bien-être est de retour à l’hôtel Batelière à Schoelcher, samedi 4 et dimanche 5 mai 2024. Cette année, l’organisateur (Intersalon) accueille plus de 50 exposants, des artisans et commerçants spécialistes de l’esthétique et de la forme. Une exposante au "salon de la beauté et du bien-être" 2023 (photo d'illustration). • ©Intersalon / DR Dans l’espace, des accessoires divers, bijoux, parfums, instituts de beauté, pose d’ongles, produits de maquillage, prêt à porter, lingerie, produits diététiques… ou encore des photos, salons de coiffure, spas, tatouages, produits naturels, kinésiologie, massage, amincissement. Des formations, des expérimentations ainsi que des séjours bien-être à gagner sont également au programme de la manifestation. L’originalité de ce salon : les exposants proposent sur place des soins tels que des massages, la beauté des yeux, des pieds, du cheveu, ou encore le maquillage. Ainsi, le visiteur peut prendre le temps de se faire chouchouter et découvrir les nouvelles méthodes proposées par les esthéticiennes. Beaucoup de nouveautés cette année ! Communiqué d’Intersalon Du textile au "salon de la beauté et du bein-être" en 2023 (illustration). • ©Intersalon / DR D’autres professionnels spécialisés dans la "reconstruction post-opératoire esthétique" ou de la beauté dentaire, de la lunetterie, de la maroquinerie et de la broderie confectionnée localement ont eux aussi répondu à l’invitation. L’accès à ce salon (payant) est prévu de 9h à 19h samedi et jusqu’à 18h dimanche.

